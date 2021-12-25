أدانت باكستان بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفا على محافظة صامطة بمنطقة جازان، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم (السبت) أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وأضاف أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

كما أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية محافظة صامطة في منطقة جازان بمقذوف أسفر عن وفاة شخصين وإصابة عدد من المدنيين.

وعبّرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها في ضحايا هذا العمل الجبان، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

واعتبرت الوزارة هذا الاستهداف الذي طال محافظة صامطة وأسفر عن ضحايا في الأرواح وتسبب في عدد من الإصابات تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية والمدنيين من تهديدات الحوثيين.

كما جددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره دولة الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.