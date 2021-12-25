‏استهجن سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد سعيد آل جابر اليوم (السبت) الهجوم الحوثي على جازان ومقتل سعودي ومقيم يمني في عمل اجرامي بسلاح إيراني.

وقال آل جابر في تغريدات على حسابه في تويتر: «المليشيا قتلت يمنياً وسعودياً في جازان بسلاح إيراني من الأراضي اليمنية وهو عمل إرهابي إجرامي، في استمرار لسفك الحوثيين للدماء اليمنية والمدنية في كل مكان، ورفضهم لكل دعوات وقف إطلاق النار وجهود السلام».

وأضاف: «‏يعمل في المملكة قرابة مليوني يمني، ويعيشون بأمن وأمان أسوة بإخوتهم المواطنين والمقيمين، ويحولون أكثر من ٤ مليارات دولار لليمن سنوياً، ليستفيد منها أهلهم وأقاربهم الذين يصل عددهم لقرابة ١٥ مليون شخص، كما يعزز ذلك على الاقتصاد اليمني وينعكس إيجابياً على حياة كل الشعب».