قطعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الجدل الدائر حول ما يتعلق بإمكانية استيراد الرموز والعلامات الدينية المتعلقة بأي ديانة غير الإسلام، ومنها شجرة الكريسماس.

وشددت «الزكاة والضريبة والجمارك» على منع إستيراد شجرة «الكريسمس» وأي شعارات تحمل علامات ديانات غير الإسلام، وذلك في ردها على الشائعات المتداولة حول إمكانية استيرادها.

وكشفت الهيئة أن من السلع ذات الطابع الديني ويُمنع استيرادها ما يلي: مجسمات الكعبة المشرفة، والصليب، وأشجار عيد الميلاد، والمحراب الإلكتروني، وأي سلع تتنافى مع التعاليم الإسلامية.