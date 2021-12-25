يثبت المواطن السعودي يوما تلو الآخر قدرته وتمكنه من الوصول إلى القمة وتجاوز أقرانه من كافة دول العالم، كيف لا ونحن نشاهد كل يوم شابا وشابة من السعوديين والسعوديات يحققون النجاحات في مختلف المجالات على مستوى العالم.

وآخر تلك الأمثلة، البطل السعودي طالب الدكتوراه بجامعة «مانشستر» في المملكة المتحدة خالد بن محمد الشمراني، الذي استطاع تحقيق الصدارة العالمية للعام الثاني على التوالي في مجال «الأمن السيبراني»، إضافة إلى تحقيقه ميداليات ذهبية في المجال نفسه، وذلك في أقوى المسابقات البرمجية حول العالم، والمقامة في مدينة «ميونخ» الألمانية، واستمرت منافستها لمدة شهرين.

وقال لـ«عكاظ» المبتعث الشمراني: «أهدي الفوز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللوطن الغالي ولكافة الشعب السعودي، وذلك بعد أن تمكنت وبفضلٍ من الله من تطوير نظرية علمية فريدة ونادرة من نوعها، كانت جديرة بتحقيق ونيل الميداليات الذهبية، وقبلها اللقب والصدارة للعام الثاني على التوالي في «اكتشاف الثغرات الأمنية»، وكذلك صدارة «إنشاء اختبار لتغطية الفروع في الكود»، إضافة إلى تحقيق الميدالية الذهبية في كافة أقسام المسابقة، وحقّقت الميدالية الفضية كأداة قليلة الاستهلاك للمعالج والذاكرة (Green Testing Tool)».

وعن المسابقة، قال الشمراني: «تتبع الجائزة للمؤتمر الدولي الخامس والعشرين حول المناهج الأساسية لهندسة البرمجيات، والذي يقع تحت مظلة المؤتمر الأوروبي المشترك حول نظرية وممارسة البرمجيات، وعُقِد في مدينة ميونخ الألمانية، وكانت المنافسة شرسة وقوية، حيث تمّت مع أكبر الأدوات العالمية في هذا المجال، وما زاد من حِدة الضغط ومضاعفة الجهد للمحافظة على اللقب، هو ما تم من تطوير في المسابقة، حيث تم السماح بمشاركة الأدوات «الصناعية والتجارية» علاوةً على الأدوات «العلمية والأكاديمية»، الأمر الذي جعلنا نعيش فترة نفتقد فيها للنوم والراحة، وجُل الوقت لا يتوقف التفكير في كيفية حصد الألقاب والمحافظة على الصدارة».

وعن المشاركات، قال الشمراني: "شاركت في المسابقة أكثر من 50 أداة على مستوى العالم، بعدما تم تصنيفها إلى مجموعتين، وفق أساس نهج الأداة (Test-Comp & SV-Comp)، وتُعد معايير SV-Comp & Test-Comp هي الأقوى وتصنف بمعيار A لصعوبتها. وتمت المشاركة على أكثر من 4236 معيارا (برنامج – سوفت وير)، واستغرق اختبارها مدة لا تقل عن 210 ساعات على الأجهزة العادية، وذلك لضخامة الكثير من المعايير التي شملت أنظمة حقيقة.

وقدم الشمراني شكره وتقديره لمن سانده وشاركه فرحته من أسرته وزملائه، سائلا الله أن يُعينه على إتمام دراسته وعودته للوطن، وخدمته بكل ما يملك من خبرة في مجال الأمن السيبراني، وكذلك تمثيله في المحافل العالمية.

يُشار إلى أن البطل السعودي خالد الشمراني أحد منسوبي معهد الإدارة العامة، وكان قد حصل على درجة الماجستير من أمريكا (جامعة وسط تينيسي)، ويُحضّر الدكتوراه في جامعة «مانشستر» في المملكة المتحدة، وكان قد حقّق العام الماضي فوزاً بصدارته المسابقة العالمية Test-comp 2021، وذلك في قسم «اكتشاف الثغرات الأمنية»، كما حقّق المركز الثاني على مستوى جميع الأقسام، وتلقى التهاني والتبريكات من الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني وزملائه المبتعثين.