أتاحت وزارة الحج والعمرة خدمة إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» لشهر يناير من العام الجديد 2022 طوال أيام الشهر، وذلك على مختلف فترات اليوم، وذلك للمستفيدين الرئيسيين من التطبيق أو أحد المرافقين.

وأظهرت صفحة حجوزات تصاريح العمرة في تطبيق «اعتمرنا» أن مؤشر السعة المحجوزة باللون الأخضر «خفيف» في كافة أيام الشهر ما يعني إمكانية أداء العمرة بكل يسر، باستثناء أيام الجمعة من كل أسبوع التي جاءت باللون الأحمر «ازدحام مرتفع» في ظل إمكانية إتاحة الحجز فيها، داعية إلى اختيار التاريخ والوقت المناسبين، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين أو المرافقين اختيار الوقت المناسب وتجنب أوقات الذروة.

وأشارت إلى أنه يشترط لإضافة المرافقين في التطبيق قبول طلب الإضافة من خلال حساب «توكلنا» للمرافق من خلال الخطوات التالية: «خدمات الحج والعمرة»، ثم «إدارة المرافقين»، ثم «أشخاص قاموا بإضافتي لخدمات الحج والعمرة»، ثم «قبول الطلب»، أو عن طريق تطبيق «اعتمرنا» من خلال «الإعدادات» وخانة «المرافقون».

وكانت وزارة الحج والعمرة قد تفاعلت مع الاستفسارات حول موعد إتاحة خدمة إصدار وحجز تصاريح العمرة مع بداية العام الجديد 2022 مطالبة المستفيدين بمتابعة توفر الحجوزات عبر التطبيق.