أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسية (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام).وتأتي الحملة على مرحلتين، تشمل الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير في الأول من يناير القادم، على أن تبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارا من يوليو 2022، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي، وحمايتها من التعديات، وتوضيح حدود الملكية للأرض.من جهته، أوضح وكيل الوزارة للتراخيص والامتثال المشرف العام على الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات المهندس عبدالله بن سعيد أن الحملة تهدف إلى حماية الملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن عبر تشجير الأسوار.الحملة:إطلاق دليل التسوير في يناير القادمتطبيق اللائحة في يوليو 2022