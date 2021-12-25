فيما أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن جرعة لقاح كورونا المعتمدة لتطعيم الأطفال في السعودية للفئة العمرية (5-11 عاماً) تمثل نصف الجرعة المقررة للكبار، أكد أن مسلسل الجرعات سيستمر حتى الوصول للهدف من التحصين، وهو منع المرض الشديد، والتحكم في الجائحة، وتقليل التنويم، وكذلك التحكم في التفشيات الوبائية التي هي مصدر للتحور.

وكشف أن اللقاح المعتمد في الفترة الحالية لتطعيم الأطفال هو لقاح «فايزر-بيونتيك» وقد أثبت اللقاح مأمونيته على هذه الفئة العمرية، حتى لا يكونوا ناقلين للمرض، ولتحقيق مناعة أفضل ضد الفايروس ومتحوراته، مشيرا إلى أن الأطفال سيحتاجون إلى جرعتين من اللقاح.

وأفاد عسيري خلال حديثه في المساحة الصوتية لوزارة الصحة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الأول (الأربعاء)، بأن من المبكر الحديث عن إعطاء الأطفال (5-11 عاماً) الجرعة التنشيطية المعززة، مشددا على ضرورة أخذ اللقاح لعدد كبير من الأطفال، لأنهم مصدر عدوى لغيرهم من الفئات العمرية الأكبر سناً.

الهدف من التحصين: - منع المرض الشديد - التحكم في الجائحة - التحكم في التفشيات الوبائية