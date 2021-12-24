تمكن فريق طبي في مركز كليفلاند الطبي بولاية أوهايو الأمريكية بقيادة الطبيب السعودي هاني نجم من إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لجنين داخل رحم والدته.

وأظهر مقطع فيديو نشره مركز كليفلاند الطبي محاكاة للعملية الجراحية التي أجراها الدكتور هاني وهو رئيس قسم جراحة القلب في المركز والفريق الطبي لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين عمره 5 شهور داخل رحم والدته، ونشر المركز مقطع الفيديو بعد التأكد من نجاح العملية وولادة الطفل بصحة جيدة.

وهنأت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان الدكتور نجم على إنقاذه حياة الجنين، وقالت عبر حسابها في تويتر: «يمثل عمل الأطباء والعلماء السعوديين في جميع أنحاء الولايات المتحدة أفضل ما لدينا».

من جهته قال الدكتور هاني نجم، مغرداً على حسابه الرسمي في «تويتر»: «أنا سعيد بتمكني الجراحي من استئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، عمره 5 شهور وإرجاع الجنين للرحم، ليكمل الحمل حتى الولادة مع فريق جراحة الأجنة في كليفلاند كلينك».

وفي تفاصيل الواقعة علمت سام درينون وهي حامل في الأسبوع الـ25 أن طفلها الذي لم يولد بعد يعاني من ورم يضغط على القلب وسيحتاج الأطباء إلى إجراء عملية جراحية لإبقاء الجنين على قيد الحياة.

ونقلت «إن بي سي نيوز» عن درينون: «كل شيء كان على ما يرام.. ولكن بعد إجراء الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، التي كانت في 27 أبريل وقتها اكتشفنا أن هناك خطأ ما».

وتم إخبار درينون وزوجها ديفيد أنها بحاجة لعملية جراحية لإزالة الورم الذي يضغط على الجانب الأيسر من قلب الجنين ويسبب مشاكل في الدورة الدموية.

وبعد 36 ساعة فقط من لقاء المتخصصين في كليفلاند كلينك لمناقشة خياراتها، خضعت درينون لعملية جراحية وأشار المركز إلى أن العملية الجراحية تكللت بالنجاح وأكمل الجنين نموه، وتم إجراء عملية الولادة والتأكد أن الطفل بصحة جيدة. حيث اضطر الفريق بقيادة الجراح الرئيسي هاني نجم، من أجل إزالة الورم إلى فتح البطن والرحم جراحيا، ثم تمكنوا من رفع ذراعي الجنين، ودخول تجويف الصدر وإزالة الورم واستعادة تدفق الدم، ثم أعاد الجراحون وضع الجنين في الرحم لمواصلة الحمل.

وأنجبت درينون الطفل ريلان بعد 10 أسابيع من الجراحة في 13 يوليو 2021 بعملية قيصرية شبه كاملة.