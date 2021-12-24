مجلس جامعة الملك خالد يوصي بالموافقة على ابتعاث وتمديد وإنهاء وإلحاق معيدين ومحاضرين

نيابةً عن وزير التعليم، رأس رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، الاجتماع الخامس لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1443هـ بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، وأعضاء المجلس.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة الدكتور حامد القرني، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

وأضاف أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس، التوصية بالموافقة على ابتعاث، وتمديد ابتعاث، وإنهاء ابتعاث، وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على تعيين عدد من منسوبي الجامعة والمنقولين إليها على وظيفة أستاذ مساعد، ومنح درجتي الماجستير والدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا، وإعادة تشكيل مجلس عمادة الدراسات العليا لمدة عامين، وإعادة تشكيل هيئات تحرير عدد من مجلات الجامعة، والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالجامعة، وعدد من اللجان الأخرى.