أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 332 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 121 حالة، ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 552,081 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 36 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 540,627 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8869 حالة وفاة.

ووفقا لموقع وزارة الصحة المخصص لإحصاءات كورونا اليومية، فقد تصدرت الرياض مدن المملكة في عدد الحالات الجديدة بـ127 إصابة، تلتها جدة بـ60 إصابة، ثم مكة المكرمة بـ45 إصابة، وسجلت الدمام 11 إصابة، والمدينة المنورة 8 إصابات، والطائف والهفوف 7 إصابات في كل منهما.

وكشفت الإحصاءات رصد 6 إصابات في كل من الظهران والمبرز، وسجلت كل من بريدة، المجمعة، الخبر، ينبع، الجبيل، الخرج 4 إصابات في كل منها، والقطيف 3 حالات، في حين سجلت الباحة وثادق وشقراء حالتي إصابة في كل منها.

كما تم تسجيل إصابة واحدة في كل من: تبوك، حائل، أبها، خميس مشيط، جازان، عنيزة، الرس، بقيق، المخواة، صفوى، حوطة بني تميم، أحد المسارحة، المجاردة، ظهران الجنوب، صبيا، بلجرشي، ضباء، رفحاء، البكيرية، رجال المع، وثيلان، بللسمر.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.