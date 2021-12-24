«تعليم الخرج» تدشن «المحتوى المرئي لمقرر التفكير الناقد»

دشن مدير تعليم الخرج⁩ الدكتور خالد العتيبي المحتوى المرئي لمقرر التفكير الناقد، ويعد هذا المشروع إحدى المبادرات التي يقدمها تعليم الخرج دعماً منه لجهود وزارة التعليم في الميدان التعليمي؛ لرفع وتحسين مخرجاته، ورفع كفاءته.

ويهدف المشروع إلى تبسيط دروس التفكير الناقد للمعلم والمتعلم، حيث سيستفيد منه معلمو ومعلمات، وطلاب مادة التفكير الناقد في الصفين الثالث المتوسط، والأول الثانوي.

ويقوم مشروع العروض المرئية لمقرر التفكير الناقد على تبسيط دروس هذا المقرر بكتابة سيناريو مناسب يستوعب كافة دروس هذا المقرر ثم تصميمه كعرض مرئي قصير ليسهل تداوله والاستفادة منه.