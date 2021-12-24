أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها تعتزم إغلاق منفذ «الدرّة» التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك مؤقتا، ابتداء من يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443 الموافق 26 ديسمبر 2021 عند الساعة 12 ظهرا، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها الهيئة في المنفذ وستستغرق 45 يوما.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدرّة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ «حالة عمّار» بمنطقة تبوك، أو منفذ «الحديثة» بمنطقة الجوف، حيث سيقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور، بكفاءة عالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المنفذين.

ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» جميع عملائها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو من خلال الرقم الدولي (00966112048998) وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر (Zatca_Care@) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.