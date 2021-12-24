واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة تفعيل مناشطها التوعوية والوقائية ضمن حملة «مكارم الأخلاق» بالاستفادة من شاشات العرض الإلكترونية ولوحات الطرق والمجمعات التجارية والأسواق.

الجدير بالذكر أن الحملة أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعنى بأهمية الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق السيئة، كما تُعنى بإبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

من جهته أكد مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري تفعيل حملة «مكارم الأخلاق» في جميع الوسائل التقنية المتاحة وتعزيز دور الشراكات لتفعيل هذه الحملات المباركة على أوسع نطاق بالمنطقة.