أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) أن إجمالي جرعات اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» التي تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم تجاوز 49 مليون جرعة.

وأوضحت أن التطعيم بلقاحات كورونا يتم في أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية إلى التسجيل عبر تطبيق «صحتي» لتلقي اللقاحات للحماية من «كوفيد-19».

ووفقا لوزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الجرعات المعطاة في السعودية 49,146,307 جرعات حتى صباح اليوم، منها 24,928,913 جرعة أولى، و23,028,956 جرعة ثانية، و1,188,438 جرعة تنشيطية معززة.