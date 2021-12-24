ثمّن محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، تدشين وزارة الخارجية تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية دون مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، ما سيمكنهم من إصدار التأشيرات إلكترونياً.وقال «تعكس هذه الخطوة ريادة وتفوق المملكة في الخدمات الحكومية الرقمية والتكامل الحكومي بهدف إثراء تجارب المستفيدين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زواراً»، مشيراً إلى أن التطبيق الجديد يؤكد مضي المملكة قدماً في رحلة التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية متميزة وفعّالة تساهم في تسهيل إجراءات المستفيدين وترفع جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية 2030.من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية فهد النفيعي، أهمية دور هيئة الحكومة الرقمية لتمكين التحول الرقمي الحكومي وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، لافتاً إلى فاعلية التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التحول الرقمي الحكومي.وأضاف: تسعى وزارة الخارجية؛ ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية إلى تفعيل رقمنة الإجراءات وتفعيل قنواتها الرقمية لخدمات التأشيرات عبر شراكات إستراتيجية مستحدثة مع شركات شبه حكومية، وتستكمل حالياً خدمتها الرقمية في تسجيل الخصائص الحيوية للمعتمرين والحجاج في دول مختارة بالتعاون مع وكالة الوزارة للشؤون القنصلية، عبر تطبيق الجوال «Saudi Visa Bio».