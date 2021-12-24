سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، شحنة مساعدات صحية وبيئية تزن أكثر من 46 طناً لجمهورية السودان، تشتمل على 232 مولداً كهربائياً لدعم المنشآت الصحية، وأدوية وأمصال طبية، وأجهزة رشّ مبيدات حشرية، وآلاف الناموسيات المشبعة وغيرها.وجرى تسليم المساعدات في مطار الخرطوم الدولي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين السودانيين، وفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.وقدم وكيل الصحة الاتحادي المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على وقوفها الدائم إلى جانب السودان، مؤكداً أن هذه الشحنة امتداد لمساعدات سابقة قدمتها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم النظام الصحي ومكافحة فايروس كورونا في السودان، مثنياً على الجهود المبذولة من المركز التي جعلته شامخاً في مجال العمل الإنساني.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 25 طنا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في منطقة الباوقة، ودار مالي بمحلية بربر في ولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 4700 فرد.يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للشعب السوداني الشقيق.وفي السياق، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 160 طنا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية في مديريتي العبر وحجر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 9000 شخص.يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021/‏2022، الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.