أدانت دولة الإمارات واستنكرت بشدة محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي من خلال طائرة من دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.واعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، بأن محاولة استهداف المطار تصعيد خطير وعمل جبان يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.