أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية الجبانة التي قامت بها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، وحاولت من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن – بفضل الله – من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان من مقرها في العاصمة التونسية: «إن الأمانة العامة للمجلس إذْ تُدين هذا العمل الإرهابي الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلاً بارزاً على إمعان هذه المليشيا المدعومة من أطراف خارجية في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الإعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها».

وأشادت الأمانة في بيانها بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.