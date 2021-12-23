تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لاستقبال قاصدي وزوار المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة يوم غد بحزمة من الخدمات من أبرزها فتح (58) باباً للدخول والخروج وتخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة لعمليات التطهير والتنظيف التي تبلغ (10) مرات يومياً.

وبحسب وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محمد بن مصلح الجابري، رفعت الرئاسة مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة، بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين زوار ومعتمري بيت الله الحرام من أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة، ومن ذلك غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعقيمه، وفي كل عملية تطهير يُستهلك أكثر من (80 ألف) لتر من المطهرات، كما يتم تشغيل (100) فواحة معطرة داخل توسعة الملك فهد بأدواره وتعطير المسجد الحرام وساحاته بـ(1500) لتر بأجود أنواع المعطرات، ويتم فرش أكثر من ١٣ ألف سجاد في كامل المسجد الحرام كما يتم توزيع قرابة (3000) حاوية نفايات كبيرة وصغيرة داخل وخارج المسجد الحرام لرفع مستوى التطهير وعلى مدار الساعة وتطهير أكثر من (٣٠٠٠) دورة مياه. وأضاف الجابري أنه يُستخدم قرابة (٢٨) ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، إضافة إلى أكثر من (500) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار و(20) جهاز بايوكير و(11) روبوت ذكي للتعقيم و(550) مضخة تعقيم يدوية. وفي مجال السقيا قال الجابري: نستعد لتوزيع أكثر من (١٠) الآف عبوة ماء زمزم لصلاة الجمعة يتم توفيرها على كافة مواقع المسجد الحرام وساحاته، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم ومتابعة توزيعها في صحن المطاف ومتابعة تعقيم الشنط وحافظات زمزم والعربات الخاصة بالمطاف، إضافة إلى أكثر من (٢٠٠٠) حافظة موزعة في أرجاء المسجد الحرام ليصل العدد الإجمالي للترات ماء زمزم أكثر من (٢٧٠) ألف لتر ماء ليوم الجمعة.