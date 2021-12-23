رأس مدير فرع هيئة الصحفيين في عسير مرعي عسيري، اجتماع الهيئة الأول بمقر الكلية التقنية بأبها، بحضور الأعضاء. وبدأ الاجتماع بكلمة لمدير الفرع، رحب خلالها بالجميع، مقدما شكره وتقديره والأعضاء، للتدريب التقني في عسير، على استضافتهم وتهيئة مقر الاجتماع، مؤكداً أن اختيار جميع الأعضاء، جاء بناء على ضوابط ومعايير.

وأضاف أن عمل الجميع سيكون بروح الفريق الواحد، تمهيداً للتميّز وإبراز فرع هيئة الصحفيين في عسير بالشكل المطلوب والمأمول، ثم أعلن عن تكليفات الأعضاء، فيما طُرح نقاش لإيجاد مقر دائم للفرع بمدينة أبها، وإعداد كتيّب يتضمن رؤية ورسالة وأهداف الفرع، وتكليف ممثلين للفرع في محافظات عسير، وتكريم رموز إعلامية، خدمت منطقة عسير في فترات زمنية سابقة، مع التأكيد على جميع الأعضاء، بتقديم خطة عمل توضح المهام المناطة لكل عضو وذلك لإحضارها في الاجتماع القادم.