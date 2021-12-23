حددت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الربع الاول من عام ٢٠٢٢ القادم موعدا لتشغيل أول منظومة تجارية في العالم باستخدام تقنية النانو لإنتاج المغنيسيوم وضخه في المياه المنتجة والمساهمة تعزيز الصحة ورفع جودة الحياة باستخدام تقنية الصفر رجيع ملحي التي تتعدد استخدامتها لتطوير جوانب الاستثمار وركيزة للعديد من الصناعات الأساسية التي تعزز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن ابراهيم العبدالكريم اليوم (الخميس) يرافقه نوابه، لمنظومتي إنتاج الشعيبة المرحلتين الرابعة والخامسة، اللتين تعملان بتقنية التناضح العكسي الصديق للبيئة والأقل استهلاكًا للطاقة، وتُوظفان أحدث تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التميز التشغيلي ورفع الكفاءة الانتاجية وتلبية الاحتياج المتنامي من المياه المحلاة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وتُعد منظومة إنتاج الشعيبة المرحلة الرابعة من أكبر منظومات الإنتاج التي تعمل بتقنية التناضح العكسي في المملكة بهدف تغذية كل من مكة المكرمة وجدة والطائف، بسعة تصميمية تبلغ 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، فيما تشتمل مكونات هذه المنظومة على أنظمة المعالجة الأولية لمياه البحر، إضافة إلى (20) وحدة تناضح عكسي للمرحلة الأولى، مزودةً بأحدث أنظمة استرجاع الطاقة وكذلك (10) وحدات تناضح عكسي للمرحلة الثانية، وأنظمة المعالجة النهائية للمياه المحلاة.

ونفذ تصميم منظومة الشعيبة المرحلة الرابعة وتم إنشاؤها على أحدث الأفكار الهندسية وأكفأ الأنظمة التقنية، ما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية والمحافظة على أعلى معايير الأداء، والالتزام بكافة الاشتراطات البيئية.

من جانبها، عززت أنظمة التحكم والمراقبة الحديثة زيادة عامل الموثوقية وتقليص الحاجة لتدخل العنصر البشري، حيث يبلغ عدد العاملين بالمنظومة 60 عاملا فقط علاوةً على قدرة المنظومة على العمل وفق متطلبات تشغيلية عديدة تُمكن من زيادة الكميات المنتجة بجودة عالية، وهو ما انعكس بدوره على تحقيق رقم قياسي في تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحلاة بلغت 1.27 ريال للمتر المكعب.

ووقف محافظ التحلية على آلية عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمنظومة الشعيبة المرحلة الرابعة، عبر المنصة المتكاملة للتشغيل والصيانة الذكية التي تضمنت نظام إدارة كفاءة الأصول الذكي، ونظام إدارة المواد الكيميائي، ونظام إدارة الطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصيانة، وغرفة اتخاذ القرار، والروبوتات والأدوات المساعدة، ومستشعرات إنترنت الأشياء، والمختبر الذكي لفحص الجودة.

كما اطلع على أنظمة التنبؤ بالحرائق، والنظام الذكي للزوار، ونظام إدارة المركبات والمواقف الذكية، ونظام إدارة الأمان المتكامل ISMS، ونظام إدارة السلامة الذكي وربطه مع معايير السلامة العالمية، إضافة لحلول التغطية الكاملة والحية لجميع أرجاء المنظومة باستخدام الكاميرات والدرونز المُمكنة بالحساسات، والروبوتات، وأدوات السلامة الذكية، كما تفقد المنصة المتكاملة للمحاكاة ثلاثية الأبعاد بما احتوت عليه من غرفة الواقع المعزز الخاصة بالجولات الافتراضية لزوار المنظومات، وأدوات وبرامج الواقع الافتراضي لمحاكاة الصيانة والتشغيل والتدريب وعمليات السلامة، ودرونز التصوير الثلاثي الأبعاد للمعدات والخزانات.

وفي سياق متصل تفقد العبدالكريم سير أعمال تنفيذ مشروع منظومة إنتاج الشعيبة المرحلة الخامسة بسعة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، الذي يعمل باستخدام مفاهيم تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، وسيبدأ -بمشيئة الله تعالى- باكورة إنتاجه مطلع العام 2023، ليعمل إلى جانب منظومات إنتاج الشعيبة الحالية لتزويد المناطق المستفيدة بالمياه المحلاة ممثلة في (مكة المكرمة والمشاعر المقدّسة وجدة والطائف والباحة).