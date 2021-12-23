«التجارة»: ضبط أي منشأة تجارية تعرض منتجات مخالفة للفطرة السليمة

أكدت وزارة التجارة أنها تراقب وتضبط المخالفات التجارية في جميع الأسواق والمركز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت الوزارة أن الفرق الرقابية في جميع مناطق المملكة تضبط المنشآت التجارية في حال عرضت سلعاً أو منتجات تحتوي على شعارات أو كتابات أو ألوان أو صور أو رموز مخالفة للفطرة السليمة والآداب العامة وتوقع الجزاءات المقررة نظاماً مع مصادرة المنتجات المخالفة.

وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مثل هذه المخالفات لمركز البلاغات في الوزارة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو بالاتصال على 1900