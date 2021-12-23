أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت تنبيهاً عبر حسابها على موقع تويتر للمواطنين الراغبين في الذهاب لدولة الكويت بضرورة حصولهم على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ(48 ساعة) مع تطبيق حجر منزلي مدته 10 أيام، وإمكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص PCR (بعد 72 ساعة) من الوصول.

وأضافت السفارة بأنه سيتم العمل بذلك اعتبارا من الأحد 2021/12/26



