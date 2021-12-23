أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت تنبيهاً عبر حسابها على موقع تويتر للمواطنين الراغبين في الذهاب لدولة الكويت بضرورة حصولهم على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ(48 ساعة) مع تطبيق حجر منزلي مدته 10 أيام، وإمكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص PCR (بعد 72 ساعة) من الوصول.
وأضافت السفارة بأنه سيتم العمل بذلك اعتبارا من الأحد 2021/12/26
تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأن السلطات الكويتية قررت ضرورة حصول القادمين لدولة الكويت على شهادة PCR قبل موعد السفر بـ (48 ساعة) مع تطبيق حجر منزلي مدته 10 أيام، وإمكانية إنهاء الحجر في حال إجراء فحص PCR (بعد 72 ساعة) من الوصول. وسيتم العمل بذلك اعتبارا من الأحد 2021/12/26— السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) December 23, 2021