أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 287 حالة مؤكدة وتعافي 113 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (35).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (551749) وحالات التعافي (540506) حالة، فيما سجلت منطقة الرياض أعلى نسبة بـ 116 إصابة .

وفي ما يخص الوفيات تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى (8868) حالات.

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