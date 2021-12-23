وجّه مدير عام التعليم في منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش، بتعليق الدراسة في متوسطة وابتدائية الأمير محمد بن سعود في بشير، لمدة 5 أيام، اعتباراً من أمس الأول، بسبب تسجيل 10 إصابات كورونا مؤكدة بين الطلاب والمعلمين، بناءً على محضر معدّ من الفريق المشترك (من إدارة الشؤون الصحية المدرسية بالتعليم والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة). وتضمن المحضر مجموعة من التوصيات: تعليق الدراسة حسب البروتوكولات المتبعة الصادرة من مركز (وقاية) على أن تستمر العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي للمرحلتين (الابتدائية والمتوسطة) وفق الأنظمة والتعليمات، وتزويد مكتب التعليم بتقرير مفصل عن سير العملية التعليمية خلال فترة التعليق.