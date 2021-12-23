أكد تطبيق «توكلنا» الإلكتروني أن خدمات تصاريح الخروج أثناء منع التجول باقية عبر التطبيق في حال إعادة منع التجول لا قدر الله. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خلال اليومين الماضيين رسائل عدة حول إضافة هذه الخدمة بعد تزايد الحالات في المملكة التي كانت موجودة منذ بدء تطبيق حظر التجول في مناطق ومحافظات المملكة إبان شدة جائحة فايروس كورونا خلال العام الهجري الماضي 1442. وتشمل تصاريح منع التجول 5 تصاريح خاصة تشمل تصريح تموين وتصريح مؤقت لسائق وتصريح طبي طارئ وتصريح ممارسة رياضة المشي وتصريح الحالات الإنسانية. يذكر أن خدمات التصاريح بالتطبيق تشمل 5 أيقونات منها التصاريح الشخصية وتصاريح التحقق الآلي للحالة الصحية وماسح كود التحقق وتصاريح حظر التجول وإصدار تصريح تحقق آلي للحالة الصحية.