أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أنه لا يتم تعليق الدراسة بالمدرسة التي ظهرت بها حالات إصابة بفايروس كورونا إلا بالتنسيق بين إدارات التعليم ومديريات الشؤون الصحية بالمنطقة. وبينت الهيئة في دليل آلية التعامل مع الحالات المشتبهة والمؤكدة الموجبة في المدارس في النسخة الثانية للدليل لشهر ديسمبر الجاري أن الحالة المشتبهة: هي الحالة التي تظهر عليها أعراض الاشتباه (تنفسية) لمرض كوفيد-19 (ارتفاع في درجة الحرارة - كحة - عطاس - ضيق بالتنفس - ألم في المفاصل وغيرها) والحالة المؤكدة: هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها مخبرياً بفحص الـ PCR والحالة الثانوية بالمدرسة: هي الحالة التي يتم تأكيد إصابتها مخبريا بفحص الـ PCR ويوجد تاريخ مخالطة وثيق مع الحالة الأساسية وعدم وجود تاريخ مخالطة لمصدر خارج المدرسة، والمخالطة الوثيقة: هي المخالطة التي تكون عن مقربة (مسافة أقل من متر ونصف) وفي فترة أطول من 15 دقيقة ودون ارتداء الكمامة أو ارتدائها بشكل غير صحيح. وبين الدليل أن الإجراءات التي يجب عملها عند رصد حالة مشتبهة: هي عزل الحالة في الغرفة المخصصة لعزل الحالات المشتبهة والتطهير والتعقيم للأماكن التي تواجد فيها الطالب والتواصل مع ولي أمر الطالب لأخذ الطالب وتوجيهه باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة فيما يخص الحالات المشتبهة ومتابعة الحالة وتوجيهها بضرورة أخذ المسحة ومتابعة نتيجة المسحة وحالة الطالب في تطبيق توكلنا وإبلاغ الإدارات المعنية بالمنطقة (الطب الوقائي - الصحة المدرسية). وفي حال رصد حالة مشتبهة داخل المدرسة في الفئات مكتملة التحصين (أكبر من 12 سنة) في حال ظهور أعراض وكانت النتيجة سلبية لكوفيد. 19: إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص وعودة الطالب بعد زوال الأعراض لمدة 24 ساعة دون استخدام خافض حرارة أو وفق التقرير الطبيب المعالج والتأكد من حالة توكلنا للطالب، وفي حال ظهور نتيجة إيجابية لكوفيد-19 في الفئات السنية أكثر من 12 سنة (محصنين بجرعتين) يجب إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص وحصر المخالطين وإعداد قائمة بأسمائهم ولا يحتاج الطلاب المخالطون للعزل فقط يتم مراقبتهم لمدة 10 أيام ومتابعة ظهور الأعراض وإبلاغ إدارة الطب الوقائي وإدارة الصحة المدرسية بالمنطقة. وفي حال كانت الحالة ثانوية للحالة المخالطة في الفئات أكبر من 12 سنة (الفئات السنية أكبر من 12 سنة محصنين بجرعتين) وكانت الحالة المرصودة تنتمي لنفس الفصل: فيتم حصر المخالطين الوثيقين للحالة ومتابعة ظهور الأعراض لمدة 10 أيام ويتم التشديد على الإجراءات الاحترازية داخل الفصل (ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي) ويتم التشديد على عدم المخالطة بين طلاب الفصل والفصول الأخرى وفي حال ظهور حالتين أو أكثر مخالطة للحالة الأولى تنتمي لنفس الفصل فيتم إيقاف العمل بالفصل لمدة 2-5 أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة بالمنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة ويتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل بالفصل بحسب مرئيات الصحة العامة ويتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام.



وأوضح الدليل أنه في حال رصد حالة ثانوية للحالة المخالطة في الفئات أكبر من 12 سنة (محصنين بجرعتين) إذا كانت الحالة المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (أقل من 3 فصول) فيتم تعليق العمل في الفصول التي رصدت فيها الحالات لمدة 2-5 أيام حتى يتسنى لفريق الصحة العامة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة، ويتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل في الفصول بحسب مرئيات الصحة العامة، ويتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام. وفي حال كانت الحالة المرصودة تنتمي لفصل مختلف ومخالط مخالطة وثيقة (3 فصول أو أكثر) فيتم تعليق العمل في المدرسة لمدة 2-5 أيام حتى يتسني لفريق الصحة العامة بالمنطقة التدخل وتحديد مستوى التفشي والتعامل مع الحالات المشتبهة ويتم تحديد الفترة المناسبة لإيقاف العمل في المدرسة بحسب مرئيات الصحة العامة، ويتم مراقبة المخالطين وعزلهم لمدة 10 أيام.