أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا (الأربعاء) فعاليات دخول مربعانية الشتاء التي تُقام سنويًا ضمن مهرجان شتاء طنطورة، وتصادف يوم 22 ديسمبر من هذا العام 2021، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة الملكية ومديري الإدارات الحكومية وأعيان ومشايخ وأهالي محافظة العُلا في احتفالية أقيمت في منطقة البلدة القديمة (الديرة) بجوار معلم الطنطورة.

والطنطورة عبارة عن شكل هرمي مبني من الطين والحجر، يعتمد عليه أهالي العُلا منذ مئات السنين للدلالة على دخول موسم الشتاء (المربعانية) وكذلك بدء موسم الزراعة، وينتهي هذا الشكل الهرمي في قمته بحجر واحد تم بناؤه على قياس هندسي دقيق بحيث يكون ظل هذه الطنطورة يُلامس كل معلم من المعالم التي وضعت على الأرض في زمن ووقت معين، ومن خلال هذا المعلم تتم معرفة فصول السنة وتوزيع وجبات العيون على المزارعين بشكل منتظم ودقيق من قِبل شخص يُطلق عليه اسم «المقومي أو المعلم».