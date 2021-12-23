تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً أمس، من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.