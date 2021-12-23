الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
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«عكاظ»(الرياض) okaz_online
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً أمس، من وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا الدكتورة غريس ناليدي باندور.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.