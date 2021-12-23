أعلنت وزارة الصحة أمس، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 252 حالة مؤكدة، وتعافي 109 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 30 حالة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 551462 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 540393 حالة.وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8867 حالة.