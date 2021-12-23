وضع مسؤول في صحة الطائف إدارته في موقف حرج بعدما كتب تغريدة قبل نحو شهر في حسابه الشخصي على منصة تويتر قال فيها: «مبروك للزملاء منسوبي ومنسوبات ⁧‫صحة الطائف،‬⁩ دعم برنامج الأحكام القضائية والصرف خلال الأيام القادمة بحول الله»، ومضى على التغريدة نحو الشهر دون حدوث جديد على الأرض، ولم يتم الصرف حتى اللحظة، ولا أحد يعلم سبب التأخير في الصرف، برغم دعم وزارة الصحة للأحكام القضائية بمبلغ تجاوز 100 مليون ريال. في الوقت الذي أكد لـ «عكاظ» متحدث صحة الطائف سراج الحميدان، أنه حسب إفادة الإدارة المالية، فإن المعاملة ما زالت تحت الإجراء للتدقيق. وأضاف الحميدان رداً على استفسار «عكاظ» حول صلاحيات مسؤول صحة الطائف في نشر خبر صرف المستحقات على حسابه الشخصي: «لا يحق له ذلك.. إنما اجتهاد خاطئ منه».