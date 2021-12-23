حددت الهيئة العامة للإحصاء الجدول الزمني لفعاليات مرحلة العد الزمني للتعداد العام للسكان بالمملكة للعام الجاري.وسيبدأ ترشيح المفتشين السبت الثامن والعشرين من جمادى الأولى الحالي، على أن يبدأ تعيينهم وتسليمهم إلى مناطق عملهم ميدانيًا ومكتبيًا الإثنين السابع من جمادى الثانية القادم؛ وتحديث منطقة عمل المفتشين الثامن من الشهر نفسه ولمدة خمسة أيام.وتضمن الجدول الزمني ترشيح المراقبين وتحديد مقار تدريبهم الأحد الموافق للثالث عشر من جمادى الثانية ولمدة يومين على أن يبدأ تدريبهم الخامس عشر من الشهر نفسه ولمدة ستة أيام، وتعيينهم وتسليمهم مناطق عملهم مكتبيًا وميدانيًا ومستلزمات العمل الحادي والعشرين من جمادى الثانية.وسيكون تحديث المباني وترقيم الوحدات العقارية والأسر وتقسيم العمل الثالث والعشرين من جمادى الثانية ولمدة ٣٠ يومًا على أن يبدأ ترشيح الباحثين يوم الرابع والعشرين من رجب ولمدة يومين، وتدريبهم اعتبارًا من السادس والعشرين من الشهر نفسه ولمدة خمسة أيام. وبين الجدول الزمني أن استلام العمل من المفتشين من قبل إشراف المنطقة سيكون في الأول من شعبان ولمدة يومين على أن تبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني ورمضان وعيد الفطر للعاملين اعتبارًا من السابع من شعبان وتستمر لمدة ٥٩ يومًا، فيما يبدأ إعادة تدريب الباحثين السادس من شوال وتكون ليلة الإسناد الزمني الإثنين الموافق للثامن من شوال، ويبدأ عد السكان الفعلي اعتبارًا من التاسع من شوال من العام الهجري الحالي وحتى الرابع عشر من ذي القعدة ولمدة ٣٥ يومًا متصلة.