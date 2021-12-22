دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس مشروع العربات الجديدة المخصصة لكبار السن بالمسجد الحرام، للتسهيل لهذه الفئة من قاصدي وزوار بيت الله الحرام من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد السديس ان خدمة لكبار السن في اولويات عمل الرئاسة لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وخصوصا كبار السن.

وفي جانب آخر ناقش مجلس وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام في اجتماعه الدوري اليوم (الأربعاء)، الذي ترأسه مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، الخطة الاستراتيجية للوكالة والإدارات التابعة لها، والمبادرات المزمع تنفيذها التي روعي فيها تحقيق التحول التقني والرقمي في الخدمات التي تقوم بها الوكالة.

وفي الاطار نفسه فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلةً بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية مبادرة (طوافكم آمن) ضمن مبادرتها الرئيسية (تطوع)، لتقديم الخدمات الطبية والإرشادات الصحية بالتعاون مع زمزم للخدمات الصحية التطوعية.

وحرص الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي على تمكين المرأة في وكالة المسجد النبوي. ولم تكتفِ وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي الشريف بخدمة قاصدات وزائرات المسجد فحسب، بل امتد عمل الوكالة ممثلة في ادارة الخدمة الاجتماعية النسائية في تنفيذ البرامج والانشطة والفعاليات التثقيفية للموظفات والزائرات للمسجد النبوي. وتعنى الادارة ايضا ضمن انشطتها التي تنظمها على مدار العام، باستقبال كبيرات السن والمريضات من جميع الجهات داخل المدنية وخارجها وتسهيل دخولهن للروضة والصلاة فيها.

من جانب آخر أطلقت الإدارة العامة لتمكين الموظفات ممثلة في إدارة تحفيز وتمكين الموظفات للعمل الميداني بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مبادرة (كوني إيجابية) بحضور منسوبات وكالة شؤون المسجد النبوي ومنسوبات قوة أمن المسجد النبوي.