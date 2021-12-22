كشفت «أوبو» العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا 3 من أحدث ابتكاراتها في فعاليات مؤتمر «أوبو إينو داي» أو «يوم أوبو للابتكار» وهو الحدث التقني السنوي المتميز لأوبو الذي تشارك فيه أحدث المستجدات الإستراتيجية وعرض آخر الإنجازات التكنولوجية الذي تم تنظيمه في مدينة الرياض بالتزامن مع الفعالية الرئيسية في مدينة شينزن الصينية.



ومن بين الابتكارات البارزة التي استعرضتها أوبو، أول هاتف ذكي رائد قابل للطي «أوبو فايند» وهو نتاج 4 سنوات من البحث والتطوير وستة أجيال من النماذج الأولية. ويقدم الهاتف نهجاً جديداً للهواتف القابلة للطي، كما يوفّر تجربة مستخدم عصرية وعملية بالكامل لكل من الأشخاص الذين استخدموا أجهزة قابلة للطي في السابق وكذلك للمستخدمين الجُدد.

وقال كبير مسؤولي التسويق في شركة أوبو بالمملكة العربية السعودية أليكس مياو: «أصبح شكل الهواتف الذكية وتصميمها العامل الأول الذي يجذب المستخدمين. ولذلك استثمرت أوبو قدراً كبيراً من الوقت والجهد في التوصل إلى نهج أفضل لهاتف ذكي قابل للطي، وذلك من خلال تجربة مجموعة من عوامل الشكل وتصميم المفصّلات والمواد المُصنّعة للشاشة ونسب عرض إلى طول الشاشة، بهدف إنشاء جهاز مبتكر جديد يلبّي احتياجات مزيد من المستخدمين. بفضل وجود هاتف أوبو فايند N، فإننا نهدف إلى تغيير تصوّرات وانطباعات الناس عما يمكن أن يقدمه الهاتف الذكي والبدء بجعل الأجهزة القابلة للطي في متناول شريحة أكبر من الجمهور».

كما كشفت «أوبو» الستار عن جهاز «أوبو إير غلاس» جهاز الواقع المُعزّز AR والمزوّد جهاز العرض السينمائي «سبارك مايكرو» المطوّر بشكل حصري من أوبو، مع شاشة متطوّرة صغيرة Micro LED وشاشة مبتكرة مُخصصة، التي تدعم أربعة تفاعلات مختلفة للمستخدمين من خلال اللمس والصوت وحركة الرأس واليد، ما يتيح لهم الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها بسهولة وسرعة أكبر.

ووفقا لشركة أوبو فإنه ما زالت تستكشف إمكانات وعوالم الواقع المُمتد (XR) فترة طويلة، وباستخدام جهاز «إير غلاس»، قمنا أخيراً بإنشاء مُنتج ذكي في متناول المستهلكين يحقق احتياجاتهم بشكل عملي.

كما يوحي تصميمه المستقبلي، تم ابتكار «أوبو إير غلاس» لإحداث ثورة في طريقتنا لرؤية المعلومات والتفاعل معها. ويمكن للشاشة المدمجة سهلة الاستخدام أن تُقدم الرسائل الرئيسية التي نحتاجها أمام أعيننا مباشرةً. بفضل هذا الجهاز المُبتكر، لن يبدو العالم كما عهدناه من قبل.

وأخيراً، استعرضت أوبو شريحة معالجة الصور مع مسرّع الذكاء الاصطناعي NPU المتطوّر «MariSilicon X» بحجم 6 نانومتر، إذ تجمع هذه الشريحة الخارقة بين مسرّع الذكاء الاصطناعي NPU ومعالج إشارة الصورة ISP وذاكرة مُبتكرة متعددة المستويات لتقديم أداء مذهل مع كفاءة استثنائية في ما يتعلق باستهلاك الطاقة، ما يحافظ على عملية معالجة الصور الخام RAW من دون فقدان جودتها، وبالتالي ستتمكّن من تصوير فيديو ليلي مذهل بدقة 4K مع معاينة أولية للبثّ المباشر. ستظهر شريحة معالجة الصور «MariSilicon X» أول مرة في الربع الأول من عام 2022 مدمجة في سلسلة هواتف «فايند إكس Find X».