عبر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان لاستشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات وأيضاً البادية وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون أن المعونة الشتوية جاءت في التوقيت المناسب، نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وأشار المستفيدون إلى أن الأمير فهد بن سلطان دأب دوماً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، وذلك استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به والذي يجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

وكان أمير تبوك وجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات، على نفقته الخاصة وكعادته سنوياً في هذا الوقت من العام، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

فيما تواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، وتشمل المعونات الشتوية شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة، وذلك للأسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.