ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، مركبة لنقل المواد الغذائية بأبها وذلك بعد الاشتباه بحمولتها. وأوضحت أمانة عسير أن فرق الرقابة المسائية صادرت 680 كجم من الأسماك الفاسدة، كانت معدة لتوزيعها، وبعد فحصها تبين عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتم إتلاف المضبوطات، وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وتؤكد أمانة عسير تكثيف نشاطها الرقابي للتأكد من السلامة الغذائية لضمان صحة الجميع، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.