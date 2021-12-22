‏حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام دواء الـ «باراسيتامول» مع دواء آخر يحمل المادة نفسها، لتفادي إعطاء جرعة زائدة ممكن أن تتسبب بحدوث تسمم.

وأوضحت الهيئة اليوم أن تستخدم هذه الحاسبة لحساب الجرعة الصحيحة لدواء الباراسيتامول عن طريق الاعتماد على وزن الطفل وذلك لتفادي حالات التسمم الناتجة عن الحساب غير الدقيق للجرعات.

ينتمي دواء الباراسيتامول (Paracetamol) أو كما يُعرف باسمه الآخر الأسيتامينوفين (Acetaminophen) لمجموعة الأدوية المسكنة للآلام وغير المخدّرة.

يذكر أن هذا الدواء يستخدم مسكناً للآلام الخفيفة والمتوسطة وخافضاً للحرارة. يتوفر في الأسواق الطبية تحت أشكال متعددة مثل: أقراص، أقراص للمضغ، كبسولات، محلول، قطرات، تحاميل.

بعض الأسماء التجارية لدواء الباراسيتامول:

PARAMOL, PEDIAMOL, EMIDOL, OMOL, DEFADOL, FEVADOL, CALPOL, PANADOL, REVANIN, PANADREX, ADOL, TYLENOL