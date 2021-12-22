• توقع نموذج تطلع عليه الحكومة الأسترالية في اجتماع استثنائي اليوم (الأربعاء)، أن يصل عدد الإصابات الجديدة إلى 200 ألف يومياً بحلول نهاية يناير أو مطلع فبراير 2022. كما توقع أن يصل عدد المنومين إلى 4000 يومياً؛ فيما قد يصل عدد المنومين في غرف الإنعاش الفائق إلى ما يراوح بين 8000 و10.000 شخص.

• اجتمع رئيس وزراء تايلند أمس (الثلاثاء) بمركز إدارة الأزمة الصحية وبحث معهم اقتراحاً يطالب بإلغاء السماح للأجانب بدخول تايلند من دون حاجة إلى عزل صحي، في محاولة لكبح تفشي الإصابات بأوميكرون. وكان هذا الارتفاع المنتظم ألقى حجباً من الشك على قرار الحكومة التايلندية السماح بدخول السياح المحصّنين باللقاحات من نحو 60 دولة. ومن شأن إلغائه أن يضر بصناعة السياحة، التي تتوقع الحكومة أن تدر على البلاد 54 مليار دولار خلال 2022.

• ذكرت وزارة الصحة السنغافورية أنه تم اكتشاف بؤرة من إصابات أوميكرون في نادٍ للياقة البدنية، أصيب فيه ثلاثة أشخاص. وكانت قد أعلنت أمس أن الحجز لتطعيم الأطفال من سن 5 إلى 11 عاماً سيبدأ اليوم (الأربعاء).

• تفاقمت الحالات الجديدة في مدينة كيشيان وسط الصين. فقد أعلنت الحكومة الصينية تسجيل 42 إصابة جديدة الثلاثاء، علاوة على 7 حالات جديدة في محافظة جيانغ الساحلية، حيث تم تسجيل أكثر من 300 حالة أخيراً.

• ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أمس أن دراسة نشرتها مجلة «لانسيت» الطبية أكدت أن المناعة التي توفرها جرعتا لقاح أسترازينيكا الإنجليزي تبدأ في الانحسار بعد نحو ثلاثة أشهر من الحصول على الجرعة الثانية.