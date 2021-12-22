وافق مجلس الشورى على قيام وزارة الرياضة برفع مستوى جودة النقل التلفزيوني ومراجعة تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يليق ويرتقي لمسمى المسابقة، مع تحسين بيئة الأندية الرياضية لتناسب حضور ومشاركة الأسرة. وكان المجلس استعرض في جلسته أمس (الثلاثاء) إيجازا من لجنة الثقافة والرياضة تضمن رد اللجنة على ما أبداه الأعضاء آراء تجاه الأداء السنوي لوزارة الرياضة، وصوت المجلس على قراره بشأن ما توصلت إليه اللجنة من توصيات.

وطالب مجلس الشورى الوزارة بالإسراع في إعادة تشغيل مستشفى الأمير فيصل بن فهد للطب الرياضي بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز إجراءات الرقابة المالية على الأندية الرياضية وحوكمة مصروفاتها ومديونياتها، وتفعيل إجراءات المحاسبة القانونية للمتسببين بمديونياتها وفق النظام، وقيام الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بدراسة إنشاء ملاعب وصالات رياضية وبالإسراع في إصدار إستراتيجيتها الشاملة للقطاع الرياضي.وفي سياق مختلف، وافق الشورى برئاسة الدكتور عبد الله بن إبراهيم آل الشيخ، على قيام وزارة الصناعة بتكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، والتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير اللقيم من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية، وفتح مناطق تخزين ومناولة جمركية إضافية خاصة بالإيداع وإعادة التصدير في داخل المناطق والمدن الصناعية، وربط المناطق والمدن الصناعية التي تقع في نطاق شبكة الخطوط الحديدية بالشبكة وإيصال خدمات النقل والشحن بالقطارات لها.تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي أكد الشورى على دعم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بتوفير مواقع مناسبة لمراكز البيانات تتوافق مع المعايير العالمية وتحقق المتطلبات الأمنية، كما طالبت الهيئة بالإسراع في استكمال الضوابط المتعلقة بتطوير التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي واستخداماتها و تطوير رأس المال البشري، وإعداد المعايير المهنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.وفي قرار آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية بالمبادرة في إعداد قائمة بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم تحقيق أهداف الرؤية والتنسيق مع وزارة الموارد لوضع خطة إحلال لوظائف الخبراء بالصندوق مع تكثيف الجهود على برامج التدريب والتأهيل للموظفين السعوديين، والاستفادة من الخبرات السعودية بالشركات الصناعية الكبرى.ووافق المجلس على دعم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع تأمين المتطلبات الأمنية الخاصة بحماية أصول منظومات الإنتاج وأنظمة النقل التابعة للمؤسسة، بما يضمن أمن الإمداد المائي، والعمل على زيادة نسبة توظيف المرأة، في القطاعات الإدارية والفنية الملائمة.إرجاء مناقشة نظام المعالجات التجارية ناقش الشورى التقرير المقدم بشأن مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، وبعد الاستماع لعدد من المداخلات التي أبداها أعضاء المجلس حيال مشروع النظام طلب الدكتور فهد التخيفي، منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك بعد اطلاعه على عرض بشأنه من لجنة حقوق الإنسان يتضمن ما توصلت إليه اللجنة من توصيات بعد دراستها للتعديل تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.وزارة الرياضة