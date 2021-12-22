بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الفلبين الرئيس رودريغو دوترتي، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط الفلبين.وقال ولي العهد: «بلغني نبأ إعصار «راي» الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».