بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الفلبين الرئيس رودريغو دوترتي، في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط الفلبين.وقال الملك: «علمنا بنبأ إعصار «راي» الذي ضرب عدداً من المدن جنوب ووسط جمهورية الفلبين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».