التقى نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض أمس، المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني.واستعرض اللقاء العمل المشترك بين المملكة والجامعة العربية في العديد من القضايا الإغاثية والإنسانية، وناقش المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد من القضايا التي تخدم المصالح الإقليمية.