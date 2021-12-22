أكدت الإحصائية الأخيرة لهيئة الإحصاء ثبات معدل البطالة عند مستوى 6.6%، مع ارتفاع مشاركة السعوديات العاملات إلى 34% عن مواصلة الاقتصاد السعودي نجاحاته الملحوظة، واستيعاب القطاع الخاص لآلاف الوظائف كمحرك رئيسي للاقتصاد المحلي.إن تحسن الطلب على الوظائف في القطاع الخاص، بمن فيها الوظائف القيادية والمتخصصة، سيسهم في تحقيق مبادرة رؤية 2030، التي حددت دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف الرؤية، لجذب المواهب ورفع التنافسية، وتوليد فرص عمل للمواطنين.وساهمت القرارات الأخيرة المتزامنة مع جائحة كورونا، بتأجيل برنامج الدفعات، لدعم تمويل القطاع الخاص، وتحمل الدولة أجور العاملين عبر برنامج «ساند» ساهم في نجاح أعمال القطاع الخاص، وعدم تأثرها خلال الفترة الماضية بجائحة كورونا، وانعكس عنه خلق الآلاف من الوظائف خلال الفترة الماضية، وهو ما قد يستمر حتى المستقبل.