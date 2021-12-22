أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أهمية حصول المواطن والمقيم على حقوقهم كاملة، وإن كان لهم حق فيجب أن يحصلوا عليه كاملاً غير منقوص، وذلك من خلال المحاكم العمالية التي تفصل في أي تقصير.جاء ذلك خلال استضافة أمير الشرقية، أمس، في «مجلس الإثنينية الأسبوعي»، مسؤولي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية وأهالي المنطقة، الذي أقيم تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.وأشاد أمير الشرقية بالدور الذي يقوم به فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لخدمة المواطن والمقيم والمستفيد، مشيراً إلى أن الدروس المستفادة من جائحة كورونا كالمبادرات التي طرحت والمنصات التي أنشئت وتعديل بعض الأنظمة حتى تسهل عمل الجميع دون الحاجة للمتابعة الشخصية، سواء من صاحب العمل أو العامل الذي يستطيع أن ينهي حقه وما عليه، ويتصرف بموجب الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.من جانبه، تطرق مدير عام الفرع عبدالرحمن المقبل إلى أبرز الخدمات التي يقدمها الفرع ضمن نطاق الحالات الإنسانية للعمالة؛ ومنها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ومن خدمات المبادرة التنقل الوظيفي والخروج والعودة والخروج النهائي، إضافة إلى تمكين العمالة الوافدة المنتهية إقامتها والراغبة في الخروج النهائي دون الرجوع إلى أصحاب العمل بالخروج النهائي من خلال لجنة مشكلة، وتطوير نظام التقاضي للعمالة المنزلية وإطلاقه إلكترونياً «عن بعد»، إضافة إلى الدور الذي تقدمه بعض المنصات المساعدة لتقديم الخدمات وحماية حقوق العمالة ومنها منصتي «مدد» و«قوى»، كما أطلق الفرع عدداً من المبادرات للتعامل مع الجائحة.