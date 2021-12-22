أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن مشروع رعوي الخيري عظيم، وأن التلاحم بين أفراد المجتمع من الأمور التي يحث عليها ديننا الحنيف وتحث عليها أخلاقنا وتراثنا، «أنتم الآن بدأتم مبادرة خيرة تشمل جميع أفراد المجتمع». جاء ذلك خلال تدشينه أمس (الثلاثاء) المبادرة في مرحلتها الأولى، التي تستهدف 50 مستفيداً ومستفيدة وفق منظومة تهدف لتمكين الأسر المنتجة التي تتخذ من الأماكن العامة مقرات لممارسة أنشطتها، وتوفير المواقع والوسائل اللازمة لتمكينها من ممارسة أنشطتها بنظامية تحت إشراف الجهات الرقابية المختصة بالمنطقة.ولفت أمير تبوك إلى أن المبادرة تعد بداية عمل، وأساسها الاستدامة والاستمرارية. واستطرد قائلاً «المملكة بلد تحقيق الأحلام وهذه المبادرة نواة لتحقيق أحلام المواطنين والمواطنات أصحاب المشاريع. والحمد لله الذي وهبنا هذه القيادة وهذا الشعب العظيم». ووجه الأمير فهد بن سلطان شكره للقائمين على المبادرة من كافة الجهات. يشار إلى أن أمير تبوك سلم المستفيدين والمستفيدات من هذه المبادرة مفاتيح نقاط البيع الخاصة بهم.من جانب آخر، استقبل أمير منطقة تبوك خلال اللقاء الأسبوعي مساء أمس الأول، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وتناول اللقاء العديد من المواضيع التي تهم المنطقة في مختلف المجالات.