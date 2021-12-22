أكد أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، أهمية الضوابط والأنظمة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً في المحتوى الداخلي للوطن، مشيراً إلى أن المحتوى الرقمي مقياس لفكر وعقلية الناشر، وهو وصف دقيق له، وهناك أصحاب محتوى متميزون يشرفون دينهم ووطنهم.جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية التي أقيمت تحت عنوان «صناعة المحتوى وأهميته في الإعلام الجديد»، بحضور وكلاء الإمارة والمشايخ وعدد من المسؤولين والمختصين بالمنطقة.وأوضح أن هناك مسؤولية على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيما يقدمونه؛ نظراً للتأثير المباشر على الأسر، مشيراً إلى أن إمارة المنطقة؛ ممثلة ببرنامج تعزيز الأمن الفكري، أطلقت جائزة لصناعة المحتوى الرقمي، بهدف إحداث نقلة إيجابية لصناعة المحتوى وتحفيز المتميزين.وطالب الجميع باستحضار الجانب الإيجابي للحد من السلبية والابتعاد عن تناقل الشائعات، واستقاء الخبر الصحيح من المصادر الرسمية.