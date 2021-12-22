نظمت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود لقاء تكريم الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في مشاركات مختلفة المجالات على مستوى المملكة، برعاية رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، وحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمّي، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، ووكيلة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات الدكتورة رؤى بنت محمد القفيدي.

شمل التكريم الفائزين من كلية التمريض وكلية الصيدلة في المسابقات المصاحبة للمؤتمر الدولي الثالث الذي نفذته الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، الطلبة الفائزين من كلية اللغات والترجمة في مسابقة تحدي الترجمة ضمن فعاليات ملتقى الترجمة الذي نفذته هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة، فريق مبادرة تمكين التابع لوحدة المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي الفائز في فنون المبادرات الشبابية الذي نفذته وزارة الرياضة، فريق كن صديقي التطوعي من كلية الطب الفائز بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي مسار المبادرات المتميزة - فئة المنظمات، الطالب الحاصل على الجائزة الأولى في مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات 2021 من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمؤهل للمنافسة على جائزة هواوي على مستوى الشرق الأوسط، الطلبة الحاصلين على المركز الثالث في برنامج ديوان الابتكار وهو ضمن ١٣٠٠ فكرة من مسابقات مسك للمجتمع من كلية السنة الأولى المشتركة.

ورحب رئيس الجامعة، في كلمة، بالطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات، مهنئاً لهم هذا الإنجاز الذي تفخر به جامعة الملك سعود، ومتمنياً لهم مزيداً من النجاحات ومستقبلاً واعداً حافلاً بالإنجازات، كما ألقى وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية كلمة فخر وامتنان للطلبة، مثمناً جهودهم ونجاحهم، تلاها كلمة لعميد شؤون الطلاب قدم فيها الشكر لرئيس الجامعة وإدارة الجامعة ولعمداء الكليات على دعمهم الدائم لمشاركات الطلاب والطالبات في المسابقات المحلية والدولية، ثم عبّر الطلاب والطالبات بكلمات أشادوا فيها بالفخر والاعتزاز للتشجيع الذي قدمته الجامعة لهم. وفي نهاية اللقاء تم تكريم الطلاب والطالبات باستلام دروع من رئيس الجامعة.