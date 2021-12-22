اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل، تحت عنوان «اقتصاديات ودراسات الإبل»، والذي عقد على هامش مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، خلال الفترة من ١٩-٢١ من الشهر الحالي، بتنظيم نادي الإبل بالشراكة مع المنظمة الدولية للإبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بمشاركة عدد من المتحدثين المتخصصين في شتى مجالات الإبل من مختلف دول العالم.

وتضمنت مشاركة المختصين عدة محاور، شملت مجالات اقتصاديات الإبل، والاستخدامات الطبية لمنتجات الإبل، والمنشطات، ووراثة وتناسليات الإبل، حيث أثرى المتحدثون والمدعوون النقاش حول هذه المحاور والتحديات المستقبلية، التي تواجه قطاع الإبل، وتوصل المجتمعون إلى التوصيات الآتية:

- عقد مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل بشكل سنوي ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

- التوسع التدريجي في توجيه الدعوات لعدد من الجهات والشركات ذات العلاقة بقطاع الإبل، من داخل وخارج المملكة للحضور والمشاركة في المؤتمر.

- إنشاء منصة إلكترونية دولية تحت إشراف الأمانة العامة للمؤتمر تجمع المهتمين بالإبل من باحثين وعلماء ونشر أبحاثهم والتعريف بها.

- إنشاء مركز الأمير محمد بن سلمان الدولي لدراسات الإبل، ليكون مظلة دولية لجميع العلماء والمختصين في أبحاث الإبل.

- تشكيل أمانة عامة للمؤتمر، تحت إشراف المنظمة الدولية للإبل لتقوم بإدارة أعمال المؤتمر طوال العام.

- إطلاق جائزة دولية لأبحاث ودراسات الإبل، تتضمن عدة فئات لتشمل معظم قطاعات الإبل على أن يكون للجائزة أمانة عامة، ولجنة علمية، وتكون ضوابطها ومعاييرها على درجة عالية من الكفاءة.

- رفع برقية شكر وتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعمه للمؤتمر.

- رفع برقية شكر وتقدير لمقام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لدعمه للمؤتمر.

- رفع برقية شكر وتقدير لرئيس نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين لدعمه للمؤتمر.

في السياق نفسه، شهد ختام فعاليات مؤتمر الملك عبدالعزيز الدولي الأول للإبل، الذي نظمه نادي الإبل بالشراكة مع المنظمة الدولية للإبل ووزارة البيئة والمياه والزراعة مؤتمر الملك عبد العزيز الدولي الأول للإبل (دراسات واقتصاديات الإبل) خلال الفترة من 19-21 ديسمبر 2021، بمشاركة عدد من المتحدثين المتخصصين في شتى مجالات الإبل من مختلف دول العالم، إصدار «ميثاق الصياهد 2021».

وبعد أن أثرى المتحدثون والمدعوون النقاش حول المحاور والتحديات المستقبلية التي تواجه قطاع الإبل، صدر ميثاق الصياهد، الذي يوضح المبادئ والأسس العالمية التي يتبعها المؤتمر سنوياً، وجاءت على النحو التالي:

-الاهتمام بتطوير قطاع الإبل سعياً لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

-التأكيد على أن الإبل مصدر لتحقيق الأمن الغذائي العالمي.

-التعاون في دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجالات الإبل المختلفة.

-الاهتمام بنشر ثقافة تربية ورعاية الإبل عالمياً نظراً للأدوار الاقتصادية والاجتماعية المهمة، التي تلعبها لمجابهة التغيرات المناخية العالمية.