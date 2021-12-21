دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الهوية البصرية واللفظية لمهرجان جازان الشتوي «شتاء جازان 22»، وذلك تحت شعار «هذي أيامنا».

وأوضح رئيس لجان «شتاء جازان 22» الدكتور إبراهيم أبوهادي أن الهوية الجديدة مستوحاة من ثقافة وحضارة المنطقة ومقوماتها السياحية والجغرافية، ومميزاتها النسبية؛ لتكون عنوانًا لعناصر الجذب السياحي والاقتصادي والاستثماري للمنطقة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويعزز جوانب التنمية في شتى مجالاتها وبما يحقق أهداف برنامج جودة الحياة.

وأكد الدكتور أبوهادي أن فعاليات «هذي أيامنا» التي تنطلق في السادس من شهر يناير المقبل وتستمر لمدة أسبوعين، ستشهد نقلة نوعية وتميزًا يسعى لتحقيق تطلعات المجتمع وزوار المنطقة، وذلك من خلال برامج متنوعة تشهدها كل من جامعة جازان والكورنيش الشمالي والجنوبي بمدينة جازان، والشاطئ الرملي والقلعة الدوسرية، إلى جانب فعاليات وسط البلد.