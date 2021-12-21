أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم في برنامج مسار التميّز للابتعاث في نسخته الثانية 2022؛ أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بما يحقق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار التميّز للابتعاث للسنة الأكاديمية 2022-2023م متاح حتى تاريخ 5 مايو 2022م عبر منصة سفير التقديم، من خلال الرابط الإلكتروني https://ksp.moe.gov.sa/ وفقاً للاشتراطات العامة المعلنة، كما ستُعلن النتائج بعد المفاضلة، وذلك خلال شهر يونيو 2022.

من جهته أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري أن إطلاق هذا المسار ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ يأتي استجابة لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في استثمار القدرات البشرية، وإسهاماتها في التنمية الشاملة، وتلبية احتياجات وظائف المستقبل، منوهاً بتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في العمل على برامج الابتعاث وتطوير آلياته ومساراته، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال إتاحة الفرص للطلاب والطالبات للالتحاق بأفضل الجامعات العالمية.

وأوضح الدكتور السديري أهمية التخصصات التي يطرحها مسار التميّز بنسخته الجديدة لدراسة 21 تخصصاً جامعياً في 19 دولة حول العالم؛ لمواكبة التنمية والتطوّر الاقتصادي الذي من شأنه أن يسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومتنوّع، ودعم قطاعات المملكة الواعدة، وخلق بيئة تنافسية جاذبة بعد دخول تخصصات لأول مرة مثل الثروة السمكية، والغابات والمراعي، وهو ما يُعد رافداً لبناء وطن طموح بإنتاجه ومنجزاته، وداعماً لمسؤولية مواطنيه في المبادرة وإيجاد الفرص، بما يحقق تطلعات المملكة في المرحلة المقبلة.